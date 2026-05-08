İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri, şehir üzerinde düşman unsurları tarafından fırlatılan mühimmatlara karşı devreye girdi. Resmi haber ajansı IRNA, sistemin batı bölgesinde çalıştığını duyurdu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba