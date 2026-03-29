ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'da El-Araby TV'nin Tahran ofisine saldırı düzenlendi
Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının hedefinde olan El-Araby TV'nin ofisinin bulunduğu binaya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Çalışanların durumu iyi, ancak ofisin bulunduğu kat ciddi hasar aldı.
El-Araby TV, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, başkenti Tahran'da kanalın ofisinin bulunduğu binaya İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
TV çalışanlarının durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Ayrıca yayımlanan videolarda binanın ikinci ve El-Araby TV'nin ofisinin bulunduğu üçüncü katının tamamen hasar aldığı görüldü.
Arama kurtarma ekiplerinin acilen bölgeye intikal ettiği ve çalışmalara başladığı kaydedildi.