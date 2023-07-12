Tahran'da "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi düzenlendi

İran'ın başkent Tahran, Meşhed ve Kirmanşah başta olmak üzere birçok kentinde "iffet ve başörtüsü" gösterisi yapıldı.

İran'ın başkent Tahran, Meşhed ve Kirmanşah başta olmak üzere birçok kentinde "iffet ve başörtüsü" gösterisi yapıldı.

Televizyon kanalları ve sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından Tahranlılar, "Ulusal İffet ve Başörtüsü Günü" münasebetiyle İmam Hüseyin Meydanı'nda bir araya geldi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler taşıdıkları pankart ve dövizlerle başörtüsü kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.

Başörtüsü zorunluluğuna uymayanları "fitne çıkarmak ve güvenliğe tehdit olmakla" itham eden dövizler taşıyan göstericiler, ülke yönetiminden bu konuya daha fazla müdahalede bulunmasını istedi.

Gösteri esnasında yapılan konuşmalara slogan atarak destek veren göstericiler, geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden Mahsa Emini protestolarında hayatını kaybeden görevlilerin posterlerini taşıdı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tahran'da göstericileri serinletmek için zaman zaman tankerlerden su püskürtüldü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat Devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sonrası yapılan yargılamalarda 4 kişi idam edilmişti.

Söz konusu olayların ardından İranlı bazı kadınlar ülke yönetimine tepki olarak başlarını örtmeyi reddediyor. Ülke yönetimi ise başörtüsünü ihlal edenlere çeşitli cezalar vermesinin yanı sıra bu zorunluluğa uymayan kadınlara hizmet veren iş yerlerini kapatabiliyor.