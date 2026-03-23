ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran'ın Enderzgu bölgesinde ciddi oluştu

ABD ve İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'daki Enderzgu bölgesinde ciddi hasar meydana geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Tahran'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda sivil yerleşim yeri Enderzgu bölgesi hedef alındı.

AA ekibi bölgedeki hasarı görüntüledi.

Saldırı sonucu 8 katlı bir binanın yarısının yıkıldığı diğer yarısının ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yıkılan binanın yakınlarında yer alan diğer binaların ciddi hasar aldığı, çevrede bulunan çok sayıda aracın da kullanılamaz hele geldiği dikkati çekti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilirken İranlı yetkililer, hedef alınan binanın tamamen sivil yerleşim yeri olduğunu ve askeri hiçbir unsurun bölgede yer almadığını ifade etti.

Yetkililer saldırılarda yaralanma ve can kaybına ilişkin bilgi vermedi.