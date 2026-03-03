İran'ın başkenti Tahran'da, eski meclis binasının da bulunduğu bölgede çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde, eski meclis binasının bulunduğu bölgelerde birçok yere yapılan saldırılar gündeme geldi. İran medyasına göre, Veliasr Caddesi ve çevresi hedef alındı, ancak Baharistan'daki ana Meclis binası korunmuş durumda.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran'ın merkezindeki Veliasr Caddesi üzerindeki bölgeler, eski parlamento binası çevresi ve Tahran'ın doğusundaki bazı yerler ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alındı.
Baharistan'da bulunan ana Meclis binasının hedef alınmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun