Tahliye Olduktan Sonra Güvercin Uçurdu

GÜVERCİN UÇURDU

LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu. Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Haber: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),