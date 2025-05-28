Tahliye Olduktan Sonra Güvercin Uçurdu
Rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edildikten sonra ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kandıra Cezaevi yakınında güvercin uçurdu. Bu anları sosyal medyada 'Allah'ıma şükürler olsun' notuyla paylaştı.
GÜVERCİN UÇURDU
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye edilmesinin ardından ailesi ve arkadaşlarıyla Kandıra Cezaevi'ne yakın bir tesise giderek güvercin uçurdu. Bodur, o anları "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı.
Haber: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel