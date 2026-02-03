Haberler

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden Gözaltılara Tepki: "Esp Yalnız Değildir. Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılsın"

Güncelleme:
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik sabah saatlerinde yapılan gözaltılara karşı durarak, dayanışma ve mücadele vurgusunda bulundu. SYKP, gözaltındaki ESP üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), sabah saatlerinde yapılan gözaltılara tepki göstererek, "Dün olduğu gibi bugün de hem mücadele alanlarında hem de siyasi iktidarın saldırılarına karşı ESP'li dostlarımızla dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. ESP yalnız değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

SYKP, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik yapılan siyasi operasyon sonucu ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, SKM Sözcüsü Tanya Kara, önceki dönem ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş da dahil olmak üzere onlarca ESP, SKM ve SGDFli dostlarımız gözaltına alındı. Yanı sıra hakikatin dili olan 5 ETHA muhabiri de aynı operasyon kapsamında gözaltında.

AKP-MHP faşist iktidar blokunun, toplumda rıza üretemeyişlerine çare olarak sosyalistlere dönük pervasız saldırıları nafiledir. İşçilerin sefalet koşullarında ücretlerle çalıştırıldığı, emeklilerin açlığa terkedildiği, halkların kolektif haklarından mahrum bırakıldığı bir ülkede sosyalistlerin siyasi örgütlenme faaliyetini bu tür operasyonlarla engellemeye çalışmak nafiledir.

Dün olduğu gibi bugün de hem mücadele alanlarında hem de siyasi iktidarın saldırılarına karşı ESP'li dostlarımızla dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. ESP yalnız değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."

