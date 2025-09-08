Haberler

SYKP'den CHP'nin Polis Ablukasına Tepki

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasını iktidarın muhalefeti sindirme politikaları olarak nitelendirerek protesto etti. Partinin açıklamasında, bu tür saldırıların demokrasiye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "İktidar, halkların eşitlik ve özgürlük taleplerini bastırarak demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışmaktadır" açıklamasını yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul İl Başkanlığının polis güçleri tarafından ablukaya alınması, iktidarın muhalefeti sindirme ve toplumsal muhalefeti dağıtma politikalarının yeni bir örneğidir. Bu saldırı yalnızca CHP'ye değil; halkın örgütlenme hakkına, demokratik yaşamımıza ve ortak mücadele zeminlerimize yöneliktir.

Bugün CHP'ye yönelik abluka ile HDP/DEM Parti'ye kayyum atanması, Kürt halkının iradesinin gasbedilmesi, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine yapılan baskılar aynı zincirin halkalarıdır. İktidar, halkların eşitlik ve özgürlük taleplerini bastırarak demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışmaktadır.

Örgütlü halkın iradesi hiçbir ablukayla, hiçbir zorbalıkla susturulamaz. Bu saldırıyı boşa çıkarmanın yolu; dayanışmayı büyütmekten, ortak mücadeleyi güçlendirmekten geçmektedir. Ablukalar mücadelemizi durduramaz. Yaşasın dayanışma, yaşasın örgütlü mücadelemiz."

