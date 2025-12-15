Haberler

Avustralya polisi: Sydney'deki silahlı saldırıda saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi

Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların baba-oğul olduğu ve olayda 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Başbakan Anthony Albanese, saldırının antisemitizm ve terörizm eylemi olduğunu ifade etti.

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıkladı.

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.

Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi." dedi.

Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.

NSW Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı.

Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
