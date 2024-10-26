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Avustralya'da havada iki uçak çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da havada iki uçak çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
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Sydney'nin güneybatısındaki ormanlık alanda iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. İki kişinin bulunduğu Cessna 182 ile bir kişinin bulunduğu ultralight tipi hava aracı yaklaşık 90 kilometre mesafede çarpıştı. Uçaklardan biri alev aldı. Kaza yerine ulaşan ekipler, her iki enkazda da hayatta kalan olmadığını doğruladı. Kazanın nedeni Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından araştırılacak.

Sydney'nin güneybatısındaki ormanlık alanda iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Avustralya polis, itfaiye ve ambulans ekipleri, Sydney'nin yaklaşık 90 kilometre güneybatısındaki yarı kırsal bölgede bulunan iki enkaz alanına yaya olarak ulaştı. Uçaklardan biri çarpışma sırasında alev almıştı.

New South Wales Polis Müdür Vekili Timothy Calman, iki kişinin bulunduğu bir Cessna 182 tipi uçak ile yakındaki havaalanından kalkan ve içinde bir kişinin bulunduğu ultralight tipi hafif hava aracının çarpıştığını doğruladı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri henüz açıklanmadı.

Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) açıklama yapan Calman, görgü tanıklarının "gökyüzünden düşen enkaz parçaları" gördüğünü ve yardım etmeye çalıştıklarını, ancak "yapılabilecek pek bir şey olmadığını" belirtti. Calman, birbirinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki her iki kazanın da "hayatta kalınamaz" nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

Acil müdahale ekibinde yer alan NSW Ambulans Müfettişi Joseph Ibrahim da ABC'ye yaptığı açıklamada, "maalesef yapabilecekleri hiçbir şey yoktu" dedi.

Kazanın nedeni Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından araştırılacak.

Avustralya'da hava iki uçak çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da hava iki uçak çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel

Avustralya Cessna

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