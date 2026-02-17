Haberler

Avustralya'da bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Saldırının rastgele yapıldığı belirtiliyor ve polis, şüpheliyi yakaladı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'in batısındaki Merrylands bölgesinde yerel saatle yaklaşık 10.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Polis Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını söyledi.

Glasser, saldırıda yaralanan 22 yaşındaki bir erkek ve 47 yaşındaki bir kadının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Üç mağdur arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade eden Glasser, ilk bulguların saldırının rastgele yapıldığına işaret ettiğini aktardı.

Olayda 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağının kullanıldığı değerlendiriliyor.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi olay yerine yakın bir evin arkasında yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı