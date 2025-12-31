Sydney 2026'ya Girdi... Havai Fişekler Limanı Aydınlattı

(ANKARA) - Avustralya'nın Sydney kentinde 2026, yerel saatle 00: 00'de düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. Dünyaca ünlü Sidney Limanı ve Opera Binası çevresinde düzenlenen gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sydney, yeni yıla giren ilk büyük metropollerden biri olurken, kutlamalar milyonlarca kişi tarafından canlı yayınlarla takip edildi. Liman boyunca düzenlenen gösterilerle birlikte kentte yeni yıl coşkusu Türkiye saatiyle 16: 00'da başladı. Sydney'de başlayan kutlamalar, saat farkı nedeniyle gün boyunca Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına doğru yayılacak.