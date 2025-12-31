Haberler

Sydney 2026'ya Girdi... Havai Fişekler Limanı Aydınlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sydney kenti, 2026 yılına girerken düzenlediği görkemli havai fişek gösterileriyle dikkat çekti. Sidney Limanı ve Opera Binası çevresindeki kutlamalar, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntüler sundu ve dünya genelinden milyonlarca kişi tarafından canlı yayınla izlendi.

(ANKARA) - Avustralya'nın Sydney kentinde 2026, yerel saatle 00: 00'de düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. Dünyaca ünlü Sidney Limanı ve Opera Binası çevresinde düzenlenen gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sydney, yeni yıla giren ilk büyük metropollerden biri olurken, kutlamalar milyonlarca kişi tarafından canlı yayınlarla takip edildi. Liman boyunca düzenlenen gösterilerle birlikte kentte yeni yıl coşkusu Türkiye saatiyle 16: 00'da başladı. Sydney'de başlayan kutlamalar, saat farkı nedeniyle gün boyunca Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına doğru yayılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti