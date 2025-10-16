Swat'ta Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: 15 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan'ın Swat bölgesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Karaçi merkezli Geo News'un haberine göre, bugün Swat Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Acil yardım ekipleri, kazada çoğu çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ekipler, sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.