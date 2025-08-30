Süveyda'da İsrail Bayrağıyla Protesto Düzenlendi

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun çoğunluk olarak yaşadığı Süveyda ilinde bir grup, İsrail bayrağıyla protesto düzenledi.

Süveyda 24 yerel haber ağına göre, Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Süveyda merkezindeki Onur Meydanı ile Şehba ilçesinde İsrail bayrakları taşıyan göstericiler toplandı.

Protestocular, "Süveyda İsrail'i istiyor", "Süveyda bağımsızlık istiyor" ve "Halk kendi kaderini tayin etme hakkını istiyor" sloganları attı.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Süveyda'da, 23 Ağustos'ta Dürzi toplumunun ruhani lideri Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan "Ulusal Muhafızlar", Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edilmişti.