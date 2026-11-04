Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları bölgesel krizlere diplomatik çözümü görüştü

Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları bölgesel krizlere diplomatik çözümü görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, gerilimlerin azaltılması için bölgedeki krizlere diplomatik çözüm çabalarının sürdürülmesi vurgulandı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin azaltılması ve krizlere diplomatik çözümler bulunması konusunu ele aldı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Görüşmede, gerilimlerin azaltılmasına, güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde bölgedeki krizlere yönelik diplomatik çözüm çabalarının kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.