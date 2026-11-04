Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları bölgesel krizlere diplomatik çözümü görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin azaltılması ve krizlere diplomatik çözümler bulunması konusunu ele aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, gerilimlerin azaltılmasına, güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde bölgedeki krizlere yönelik diplomatik çözüm çabalarının kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA