Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Kanada Başbakanı Carney ile ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kanada Başbakanı Mark Carney ile iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliği alanlarını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre Bin Selman, Kanada Başbakanı Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra mevcut işbirliği alanları ele alınarak, bu alanların farklı sahalarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi imkanları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmeler ile bunların bölgesel ve uluslararası düzeydeki güvenlik ve ekonomik yansımaları da görüşmede ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
