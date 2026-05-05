Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, BAE'ye destek mesajı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede siyasi çözüm için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek çağrısı yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "İran'ın saldırıları" karşısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanında olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

"İran'ın BAE'yi hedef alan sebepsiz saldırılarını" şiddetle kınadıklarını dile getiren Bin Selman, güvenliğini ve istikrarını müdafaada BAE'nin yanında olacaklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmanın yolları ele alındı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında siyasi bir çözüme varmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gerginliğin azaltılması, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek verilmesi ve bölgenin daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa sürüklenmesini önleyecek siyasi bir çözüme varılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin 28 Şubat öncesindeki haline dönmesinin önemine işaret edilerek, gemilerin kısıtlama olmaksızın güvenli şekilde geçişinin garanti altına alınması istendi.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı

13 dakikada kabusu yaşadılar
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar! Sebebi bir hayli ilginç