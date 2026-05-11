Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Dar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Pakistan'ın İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecine yönelik arabuluculuk çabaları değerlendirildi.

Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için diplomatik çözüm yollarının önemini vurgulayarak, bu yöndeki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.