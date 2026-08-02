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Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları gerilimi düşürme imkanlarını görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Ferhan ile Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, mevcut duruma göre bölgede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

Ferhan, Suudi Arabistan'ın, bölgedeki tüm ülkelerin ve halkların ortak çıkarlarını koruyacak şekilde güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi gerektiğine inandığını, bu konudaki bölgesel rolünü sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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