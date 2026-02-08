Haberler

Suudi Arabistan ve ABD donanmaları Cidde'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cidde'de ABD donanmasıyla 'Mavi Savunma 26' adı altında ortak askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu. Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Cidde kentinde ABD donanmasıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD Deniz Kuvvetlerinin, Cidde'de bulunan Kral Faysal Deniz Üssü'nde "Mavi Savunma 26" adıyla ortak deniz tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın, iki ülke arasındaki "askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve tecrübe paylaşımını" hedeflediği kaydedildi.

Sahaya yönelik ve taktik senaryoların uygulandığı tatbikatta, her iki donanmanın da yüksek düzeyde muharebeye hazırlık ve profesyonellik sergilediği; bunun operasyonel kabiliyetlerin artırılması ve deniz güvenliğinin pekiştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla