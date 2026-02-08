Suudi Arabistan ve ABD donanmaları Cidde'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Cidde kentinde ABD donanmasıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD Deniz Kuvvetlerinin, Cidde'de bulunan Kral Faysal Deniz Üssü'nde "Mavi Savunma 26" adıyla ortak deniz tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın, iki ülke arasındaki "askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve tecrübe paylaşımını" hedeflediği kaydedildi.

Sahaya yönelik ve taktik senaryoların uygulandığı tatbikatta, her iki donanmanın da yüksek düzeyde muharebeye hazırlık ve profesyonellik sergilediği; bunun operasyonel kabiliyetlerin artırılması ve deniz güvenliğinin pekiştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.