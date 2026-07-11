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Suudi Arabistan ve ABD'den bölgesel güvenlik için koordinasyon vurgusu

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrar için koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Bin Ferhan ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla ortak koordinasyon ve istişare mekanizmalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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