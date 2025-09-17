Haberler

Suudi Arabistan ve ABD Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile Riyad'da bir araya gelerek askeri işbirliği ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bin Selman, CENTCOM Komutanı Cooper ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki dost ülke arasında askeri ve savunma alanındaki ikili işbirliğinin boyutları ele alındı.

İki taraf, bölgedeki son gelişmeler ile uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaları değerlendirdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
