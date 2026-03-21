Suudi Arabistan'a İHA Saldırısı: 6 İHA ile Saldırı Düzenlendi
Suudi Arabistan, son bir saat içinde ülke topraklarına 6 insansız hava aracının (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayın detayları henüz netleşmedi ve yetkililer, bu İHA'ların hangi kaynaktan geldiğini belirlemek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Saldırıların sonucuyla ilgili bilgi verilmezken, güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran