Suudi Arabistan, Irak'tan hava sahasına giren 3 İHA'ya müdahale etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından ülkeye giren 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, bu tür tehditlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını ve uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Maliki, pazar günü sabah saatlerinde Irak yönünden gelerek ülkenin hava sahasına giren 3 İHA'nın hava savunma sistemlerince tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı veren Maliki, "Savunma Bakanlığı, bu saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü Maliki, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini, vatandaşlarını ve ülkede ikamet eden yabancıların emniyetini hedef alan her türlü eyleme karşı gerekli tüm operasyonel önlemlerin alınacağını ve uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
