Haberler

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 8 İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 8 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Olayın ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 8 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Süleymaniye'ye İHA'lı saldırı! Otelin yakını isabet aldı

Komşuda İHA'lı saldırı! Otelin yakını isabet aldı
Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Yangın yerine dönen derbi sonrası TFF'ye tarihi VAR teklifi
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler