Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri hac bölgelerinde görevde

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, savunma hazırlık sistemi kapsamında hava savunma kuvvetlerinin kutsal bölgeleri koruma ve tüm tehditlere karşı gerekli önlemleri alma görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma güçlerinin hac ibadetinin gerçekleştirildiği kutsal bölgelerde güvenliğin sağlanması amacıyla görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların "Allah'ın misafirleri" olarak nitelenen hacı adaylarının güvenlik ve huzur içinde ibadetlerini yerine getirmesini amaçladığı ifade edildi.