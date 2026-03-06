Suudi Arabistan: Hava sahasında 4 füze ve 5 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 4 füze ve 5 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin ve el-Harc ilinin doğusunda birer İHA'nın imha edildiği, el-Harc'ın doğusunda bir seyir füzesine müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Riyad bölgesinin doğusunda da 3 İHA'nın imha edildiği bilgisi verildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.