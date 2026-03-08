Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saatte 22 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 22 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 22 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.