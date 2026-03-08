Haberler

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saatte 22 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Güncelleme:
Suudi Arabistan, son birkaç saat içinde hava sahasına düzenlenen 22 insansız hava aracı saldırısını duyurdu. Savunma Bakanlığı, saldırıların aralıklarla gerçekleştiğini ve tüm İHA'ların imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 22 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 22 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

