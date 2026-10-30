Suudi Arabistan, Ebola riski nedeniyle Kenya'ya seyahatleri askıya aldı

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Suudi Arabistan, Ebola virüsünün yayılma riskine karşı alınan önlemler kapsamında, vatandaşlarının Kenya'ya seyahatlerini ve Kenya'dan gelen kişilerin ülkeye girişini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre ülke yönetimi, Ebola virüsünün yayılma riskini en aza indirmek amacıyla ilave önlemler hayata geçirdi.

Sağlık yetkililerinin salgının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda alınan kararla, Suudi Arabistan vatandaşlarının Kenya'ya seyahatleri durduruldu.

Ayrıca Kenya'dan gelen kişilere vize verilmesi ve bu kişilerin ülkeye girişleri geçici olarak askıya alındı.

Haberde, alınan kararların Suudi Arabistan'ın Ebola virüsünün yayılma riski taşıyan ülkelerden gelenlere yönelik Temmuz 2019'da başlattığı ve Mayıs 2026'da kapsamını genişlettiği önleyici tedbirlerin devamı olduğu ifade edildi.

DSÖ, Ebola salgınını uluslararası öneme sahip acil durum ilan etmişti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola virüsünün yayılmasını "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmiş, ancak Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında "pandemi acil durumu" kriterlerini karşılamadığını bildirmişti.

Ebola virüsü, yüksek ölüm oranlarına yol açabilen kanamalı ateş hastalığına neden oluyor.

İlk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kentinde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku köyünde eş zamanlı olarak görülen virüse, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının ortaya çıktığı köyün yakınından geçen Ebola Nehri'nin adı verildi.

Kaynak: AA