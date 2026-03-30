Suudi Arabistan, Şarkiye bölgesini hedef alan füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiye bölgesine yönelik gerçekleştirilen 5 balistik füze ve 1 seyir füzesi saldırısının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem