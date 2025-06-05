Suudi Arabistan'da Hacı Adaylarının Arafat'a İntikali Yapay Zeka ile Yapıldı

Suudi Arabistan'da Hacı Adaylarının Arafat'a İntikali Yapay Zeka ile Yapıldı
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Suudi Arabistan, hacı adaylarının Arafat'a intikalinin yapay zeka ile başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Modern otobüsler ve 'Meşair' treni kullanılarak güvenli bir şekilde yapılan nakil işlemi, kalabalık mekanların yönetiminde yapay zeka desteği sağladı.

Suudi Arabistan, hacı adaylarının Mekke'den Arafat'a intikalinin yapay zeka kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının, Arafat'a naklinin, modern otobüsler ve "Meşair" treni kullanılarak, belirlenen zaman içinde ve yüksek güvenlik altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde, hacı adaylarının sorunsuz bir trafik akışı içinde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan kamp alanlarına nakledildiği kaydedildi.

Yapay zekadan, kalabalık mekanların tahmini, anlık veri analizi ve kalabalıkların hızlı bir şekilde yönlendirilmesinde faydalanıldığı aktarıldı.

Aynı sistemin, hacı adaylarının, Arafat'tan ayrılması, Müzdelife'ye geçişi ve Mina'da Cemerat bölgesinde şeytan taşlanmasında da kullanılacağı dile getirildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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