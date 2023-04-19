Suudi Arabistan'da dolu yağışı hayatı felç etti
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- Suudi Arabistan'da dolu yağışı hayatı felç etti Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde etkili olan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.
- Suudi Arabistan'da dolu yağışı hayatı felç etti
RİYAD - Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde etkili olan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.
Suudi Arabistan'ın Taif kentini dolu vurdu. Dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda araç yollarda biriken buz nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Yollarda biriken buzları temizlemek üzere ekipler görevlendirilirken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel