Suudi Arabistan'da Dammam Kral Fahd Havalimanı saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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RİYAD, 22 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na çarşamba günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Otoritesi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin Suudi vatandaşı, diğerinin ise ülkede ikamet eden Hindistan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaralanan sekiz kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğü, hasar tespiti yapmak, yolcular ile personelin güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla güvenlik birimleriyle koordinasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Xinhua