Suudi Arabistan'da 6 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir operasyonda, tatlı ve kuruyemiş kapları içinde gizlenmiş 6 milyon 72 bin 292 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar ülke güvenliğini ve gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı devam ediyor.