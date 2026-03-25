Haberler

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 4 İHA'ya daha müdahale edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, doğu bölgesinde hava sahasına giren 4 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Gece saatlerinden itibaren düzenlenen toplam 32 İHA saldırısı, hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Olayda maddi hasar meydana gelmiş ancak yaralanma yaşanmamıştır.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması ise hava sahasında engellenen füzeden düşen parçaların doğu bölgesinde biri inşaat halinde iki evin çatısına düştüğü kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Çin'den bir ilk! 'Atlas' isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Askeri dengeler altüst olacak
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok