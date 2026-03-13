Haberler

Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 8 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve 5 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkeye yönelik 8 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik 5 insansız hava aracını düşürdüğü belirtilen açıklamada, bunlardan 2'sinin doğu bölgesinde, 5'inin El-Harc bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
