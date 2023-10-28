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ŞUTSO Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı

Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı, mısır tarlasında yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden Yazmacı'nın katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı operasyonla mısır tarlasında bulundu.