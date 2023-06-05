Süt Tankeri Ortalığı Karıştırdı: Alev Aldı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri orta refüje çarptı ve alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Süt tankeri orta refüje çıktı, alev aldı

NİĞDE - Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ş.U. yönetimindeki 42 YZ 705 plakalı süt tankeri; Bor ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Elektrik telleri ve ağaçları yerinden söken tır durduktan sonra alev almaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alt bölümü yanan tankeri kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.