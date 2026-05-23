Haberler

Kars'taki Susuz Şelalesi kar ve yağmur sularıyla coştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'taki Susuz Şelalesi, karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla daha gür akmaya başladı. 75 metre yükseklikten akan şelale, mesire alanıyla ziyaretçilerine piknik ve seyir keyfi sunuyor.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta bulunan Susuz Şelalesi, karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte daha gür akıyor.

Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle ilgi görüyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıyor hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı buluyor.

Kışın büyük bölümü buzla kaplanan şelale, baharda eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkun akıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

Bayram yolunda katliam gibi kaza! Tır, iki otomobili biçti