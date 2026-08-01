Haberler

Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde

Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı.

Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 395 personelle yangına müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekipler karadan yangınla mücadelesini gece boyu sürdürdü. Alevler Kepsut ilçesine doğru ilerlerken, meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 450 hektarlık alan zarar gördü. Rüzgarın da hızını azaltmasıyla yangının ilerleyişi kısmen kontrol altına alındı.

GÜNÜN AYDINLANMASIYLA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklarla havadan müdahale çalışmaları yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir/Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık. Orman kahramanlarımızın gece boyunca yürüttüğü kara mücadelesi ise yeni günde de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hava ve kara unsurlarımızın güçlü koordinasyonuyla, yangınları tamamen kontrol altına alana kadar sahadaki nöbetimiz sürecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalanma anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır ülkeyi yöneten Kamerun Cumhurbaşkanı Biya sırra kadem bastı

44 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı sırra kadem bastı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar