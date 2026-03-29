Balıkesir'de Simav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Simav Çayı'nda mahsur kalan iki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yıldız Mahallesi mevkisinde minibüsle ilerleyen 2 kişi, Simav Çayı'nın debisinin yükselmesiyle araç içinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın