Suskunluğa gömülen Sedat Peker'den yeni video! Eşi paylaştı

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, son olarak başka bir hesap üzerinden yeni iddialar dile getirmesinin ardından bir kez daha suskunluğa gömüldü. Peker'e ait videoları ise eşi paylaşıyor.

"BENDEN ZOR PARA ALAMAZSINIZ"

Özge Peker son olarak Sedat Peker'in, kızlarıyla beraber vakit geçirdiği bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, kendisinden para isteyen kızlarına Peker, "Benden zorla para alamazsınız. Benden öpücükle para alırsınız. Tehditle para vermem ben" diye konuştu.

"ŞİMDİ PARAYI VERİRİM"

Kızlarının kendisini öpmesinden sonra Peker, "Tamam şimdi parayı veririm. Ne kadar istiyorsunuz?" dedi.