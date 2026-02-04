Haberler

Suşehri'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Suşehri'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Etkinlik, Suşehri Belediyesi ve çeşitli derneklerin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Suşehri Belediyesi, Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı, Suşehri ATV58 Ekibi ile Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları'nın katılımıyla düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Yem bırakma etkinliğinde konuşan Suşehri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Uğur Akbulut, soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırdığı bu günlerde,, doğada yaşam mücadelesi veren canlıların unutulmadığı söyledi.

Bölgede yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirten Akbulut, "Bu konuda bizlere önderlik yapan Suşehri Belediye Başkanımız Ahmet Ayhan Kayaoğulu'na, gurbetten ilçemize gelen Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Serkan Yeşilyurt nezdinde tüm gençlik yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilyurt ise İstanbul'dan ilçeye gelerek yaban hayvanlarına yiyecek katkı sunduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Borçlulara nefes aldıracak düzenleme! SGK prim borçlarında yapılandırma kolaylaştırıldı

Borçlulara nefes aldıracak düzenleme