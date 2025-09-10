Haberler

Suşehri'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

B.Ş. yönetimindeki 60 AGH 319 plakalı otomobil, Yalnızbağlar Mahallesi'nde F.R. (23) idaresindeki 58 AFB 309 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden F.R. ile aracında bulunan F.K. (23) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
