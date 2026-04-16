Suşehri'nde çevre temizliği yapıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Suşehri Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, Kılıçkaya Barajı Mesire Alanı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte gönüllüler çöpleri toplayarak doğaya sahip çıktılar.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ve Suşehri Belediyesi Gençlik Kulübü üyelerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında, Kılıçkaya Barajı Mesire Alanı'na giden öğrenciler burada çevre temizliği gerçekleştirdi.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok rehberliğinde, Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin ve kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Mesire alanı bölgesinde bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, daha sonra burada gönüllerince eğlendi.

Sezgin, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Sağlıklı bir yaşamın yalnızca bedenle değil, çevreyle de mümkün olduğu bilinciyle doğaya sahip çıkmak amacıyla çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, "Çevre temizliğinin ardından yürüyüş yapılarak hareketin ve dayanışmanın gücü hissedildi. Katılım sağlayan üyelerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti