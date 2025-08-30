Suşehri'nde Karşıyaka Tabiat Parkı Yolu Asfaltlandı

Suşehri ilçesinde Karşıyaka Tabiat Parkı yolunda asfaltlama çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanının yolu, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun girişimleri sonucu asfaltlama çalışması yapıldı.

Çalışmaları inceleyen Kayaoğlu, mesire alanı yolunun asfalta kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

3 bin 500 ton malzeme kullanılarak sağ ve sol şerit olmak üzere toplam 4 kilometrelik yolun asfalt çalışmasının yapıldığını belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok vatandaş yol bozuk olduğu için mesire alanını kullanmıyordu. Karşıyaka Mahallesi Tabiat Parkı yolu modern bir görünüme kavuştu. Hemşehrilerime ve piknikçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yıllardır özlemi duyulan bu yolun ilçeye kazandırılması bizleri mutlu etti. Suşehrimiz için hizmet etmeye, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz."