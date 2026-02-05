Haberler

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme
Güncelleme:
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmaları düzenledi. Ekipler, iş yerlerini ziyaret ederek broşür dağıtırken, ilçe meydanında da stant açarak vatandaşlara güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinden dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, kahvehaneler, iş yerleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanları ziyaret edilerek broşür dağıttı.

Öte yandan ilçe meydanına stant açan ekipler, vatandaşlara genel güvenlik kuralları, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı alınabilecek önlemler, sahte para kullanımı ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.???????

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
