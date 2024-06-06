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Suşehri'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirci gerçekleştirdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği el beceri kurslarına dikkat çeken Korkmaz, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirci gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el beceri kurslarına, özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını söyleyen Korkmaz, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Suşehri Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise açılan kurslar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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