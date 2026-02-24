Haberler

Suşehri Belediyesi ramazan ayında her gün 190 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Suşehri Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün iftar vaktinde ihtiyaç sahibi 190 ailenin sofrasına 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediyenin Aspasya Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan aşevinde incelemede bulundu.

Kayaoğlu, daha sonra yemek dağıtım ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Yemek dağıtımına katılan Kayaoğlu, burada yaptığı açıklamada, her gün ihtiyaç sahibi 190 aileye iftar saatinde sıcak yemek ulaştırdıklarını, sahur için ise kahvaltı malzemesi verdiklerini söyledi.

İftarlık kumanya verdikleri ailelerin hasta ve yaşlılardan oluştuğunu belirten Kayaoğlu, "İlçemizde tek yaşayan, aldığı kuru gıdayı evde yemek haline getiremeyecek kaç aile varsa muhtarlıklar aracılığıyla hepsiyle iletişime geçtik. Talep eden yaşlı, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza sıcak yemek imkanı sağlıyoruz." dedi.

Kayaoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kayaoğlu'na, MHP Suşehri İlçe Başkanvekili Recep Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uğur Akbulut eşlik etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara
