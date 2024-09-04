Suşehri Belediyesi, Atatürk Ortaokulu'nda tadilat çalışması yaptı

Suşehri Belediyesi, Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde tadilat çalışması yaptı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, tadilat çalışması yapılan okulda incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Okullar açılmadan öğrencilerin daha güvenli ortamda eğitim ve öğretim hayatlarına başlamaları için onarım işlemleri yaptırdıklarını söyleyen Kayaoğlu, "Okul önünde bulunan merdivenlerden küçük öğrencilerimizin çıkarken zorlandığı öğrendik. Bizler de okul idaresi ile yaptığımız görüşme neticesinde merdivenlerin onarımını yaptık." dedi.

Eğitime her zaman destek olacaklarını belirten Kayaoğlu, "Amacımız eğitim yuvalarına gerekli desteği vermektir. Bundan sonra da yetkilerimiz ölçüsünde her konuda diğer okullarımıza da destek vereceğiz." diye konuştu.