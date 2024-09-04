Suşehri Belediyesi, Atatürk Ortaokulu'nda tadilat çalışması yaptı
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Atatürk Ortaokulu'nda yapılan tadilat çalışmasını inceledi ve okul idaresinden bilgi aldı. Okul önündeki merdivenlerin onarımının yapıldığını belirten Kayaoğlu, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerine başlamalarını sağlamak için onarım işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Suşehri Belediyesi, Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde tadilat çalışması yaptı.
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, tadilat çalışması yapılan okulda incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Okullar açılmadan öğrencilerin daha güvenli ortamda eğitim ve öğretim hayatlarına başlamaları için onarım işlemleri yaptırdıklarını söyleyen Kayaoğlu, "Okul önünde bulunan merdivenlerden küçük öğrencilerimizin çıkarken zorlandığı öğrendik. Bizler de okul idaresi ile yaptığımız görüşme neticesinde merdivenlerin onarımını yaptık." dedi.
Eğitime her zaman destek olacaklarını belirten Kayaoğlu, "Amacımız eğitim yuvalarına gerekli desteği vermektir. Bundan sonra da yetkilerimiz ölçüsünde her konuda diğer okullarımıza da destek vereceğiz." diye konuştu.